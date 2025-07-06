بابا الفاتيكان يسعى لاستعادة عافيته الجسدية والنفسية خلال عطلة إلى كاستل جاندولفو

يعتزم البابا ليو الرابع عشر، التوجه اليوم الأحد، إلى مقر الإقامة الصيفي للبابا لقضاء عطلة مدتها ستة أسابيع، ليساهم بذلك في إعادة مكانة بلدة كاستل جاندولفو الواقعة فوق قمة التل، بعدما غاب عنها البابا فرنسيس خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.

وودع بابا الفاتيكان روما خلال العظة التي ألقاها ظهر اليوم الأحد، حيث أفاد بأنه سيأخذ "فترة راحة قصيرة".

وقال ليو من نافذة مطلة على ساحة القديس بطرس: "آمل أن يحظى الجميع بفترة إجازة من أجل استعادة العافية الجسدية والنفسية".

وبذلك يستأنف البابا -69 عاما- المولود في شيكاغو، التقليد البابوي المتمثل في ترك الفاتيكان خلال أشهر الصيف الحارة، من أجل الاستمتاع بالطقس الأكثر برودة نسبيا في جبال ألبان، بجنوب روما.