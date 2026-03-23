بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء محادثات وصفها بـ"جيدة ومثمرة للغاية" مع إيران وتوجيهه بتعليق الضربات المحتملة على منشآتها للطاقة، تنفي تصريحات إيرانية متتالية وجود أي تواصل مع واشنطن، واستمرار انخراطها في الحرب.

إعلان مفاجئ من ترامب

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" اليوم الاثنين، أنه أمر وزارة الحرب بـ"تعليق" جميع الضربات العسكرية على محطات الكهرباء الإيرانية والبنية التحتية للطاقة لمدة 5 أيام، منوها إلى إجراء "محادثة جيدة ومثمرة للغاية" بشأن التوصل إلى حل كامل ونهائي لحالة العداء في الشرق الأوسط.

ورغم النفي الإيراني لتصريحاته، صرح ترامب، في وقت لاحق لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، بأن المحادثات مع إيران «مكثفة»، وقال إنه «يأمل في تحقيق شيءٍ ذي مغزى».

نفي إيراني متواصل

وبعد وقت قصير من منشور الرئيس الأمريكي، سارع مسئولون إيرانيون لنفي وجود أي مفاوضات "مباشرة أو غير مباشرة" مع أمريكا، حسبما نقلت وكالة فارس.

وأوضحت الوكالة أن ترامب تراجع عن استهداف محطات الكهرباء الإيرانية بعد أن حذرت إيران من أنها سترد على أي هجوم باستهداف محطات الطاقة في غرب آسيا.

ونفى الحرس الثوري الإيراني، في بيان منسوب له، مشاركته في أية محادثات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن هدنة تصل لـ5 أيام.

فيما اعتبرت وكالة مهر الإيرانية، أن تصريحات ترامب تأتي في إطار الجهود المبذولة لخفض أسعار الطاقة، وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية.

وأضافت: "نعم، هناك مبادرات من دول المنطقة لخفض التوترات، وردنا على جميعها واضح: لسنا الطرف الذي بدأ هذه الحرب، ويجب إحالة جميع هذه الطلبات إلى واشنطن".

ونقلت وكالة تسنيم، عن مسئول أمني إيراني قوله إن الرئيس الأمريكي تراجع عن تهديده بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية للطاقة، بعد تأكيد مصداقية التهديدات العسكرية الإيرانية، وكذلك لزيادة الضغط على الأسواق المالية، ومخاطر السندات في الولايات المتحدة والغرب.

الخارجية الإيرانية تؤكد عدم التواصل مع واشنطن

من جهتها ، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، إجراء مفاوضات مؤخرا بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الخارجية الإيرانية، تمسكيها بموقفها الرافض لأي نوع من المفاوضات قبل تحقيق أهداف إيران من الحرب.