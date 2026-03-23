معاريف الإسرائيلية: الحرب مع إيران تقترب من نهايتها

قالت صحيفة «معاريف» العبرية، مساء الاثنين، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الحرب مع إيران «تقترب من نهايتها».

وأشارت الصحفية في تقرير لها، إلى أن «إسرائيل تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإيران، ليس فقط على الصعيد العسكري، بل أيضاً على الصعيد الدبلوماسي».

وذكرت أن تل أبيب لم تفاجأ بالتصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار فيه إلى إجراء مباحثات بناءة مع إيران خلال اليومين الماضيين، في محاولة لإنهاء الحرب.

ولفتت إلى أن إسرائيل على علم بإجراء تلك المباحثات، ووفقًا لمصادر مطلعة، فإنها مستمرة منذ أكثر من يومين.

ومن وجهة نظر إسرائيل، لم يكشف تصريح ترامب عن أي خطوة جديدة، بل كان بمثابة إعلان عن مفاوضات جارية منذ فترة.

في الوقت نفسه، تم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني، الذي كان مقررًا عقده مساء اليوم، إلى يوم الأربعاء الساعة التاسعة مساءً.

وفي إسرائيل، يُعتقد أن رغبة ترامب في إنهاء الحرب تعود إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة. ويُرجّح أن الحرب تقترب بالفعل من نهايتها، وأن السبيل إلى ذلك قد يكون عبر اتفاق.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان لن يكون جزئيًا أو خطوة مؤقتة، بل اتفاق شامل ينهي الحرب.

مع ذلك، ترى إسرائيل ضرورة استغلال الأيام المتبقية قبل الإعلان عن اتفاق، وضرب المزيد من الأهداف الإيرانية.

ولاتزال تل أبيب تجهل شكل هذا الاتفاق - إن تم توقيعه - ومدى تأثيره سلبًا أو إيجابًا، وفقًا لتقرير «معاريف».

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب لشبكة فوكس بيزنس اليوم الاثنين، بأن إيران ترغب بشدة ⁠في التوصل إلى اتفاق، وأن ذلك قد يتم في غضون خمسة أيام أو أقل.

وقال ترامب، في ‌مقابلة ⁠عبر الهاتف، بحسب مقدمة برنامج «مورننجز ويذ ماريا»، إن أحدث ⁠محادثات بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف ⁠وجاريد كوشنر ونظيريهما في ⁠إيران، جرت مساء أمس الأحد.

فيما قال مصدر أمريكي إن مصر وتركيا وباكستان كانت تتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع «أكسيوس»، أن وزراء خارجية الدول الثلاث أجروا محادثات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأشار إلى أن «الوساطة جارية وتحرز تقدمًا»، موضحًا أن النقاش يدور حول إنهاء الحرب وحل جميع القضايا العالقة.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أنه أصدر تعليمات بتأجيل أي هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي كان من شأنه تصعيد الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.

وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات «جيدة وبناءة للغاية» خلال اليومين الماضيين حول «حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط».

وأضاف في رسالته المكتوبة بأحرف كبيرة أنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع بتأجيل الهجمات حتى الإعلان عن نتائج المحادثات الجارية.