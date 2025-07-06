وائل القباني يرد على اتهامات إفشاء أسرار الزمالك: لم أخطئ في حق النادي

عبر وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن استيائه من الحملة التي وصفها بالممنهجة ضده، والتي اتهمته خلالها بعض الأطراف بإفشاء أسرار النادي.

ونفى القباني خلال تصريحات تلفزيونية هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لم يفشِ أي أسرار تخص النادي، ولم يخطئ في حق أي شخص، وإنما قام فقط بتوضيح بعض الحقائق المتعلقة بالفريق.

وقال: "هناك حملة ضدي، ولا أريد أن أعرف من يقف وراءها، ولكن البعض يقول إنني أفشيت أسرار النادي وهذا غير صحيح". وأضاف: "لم أتحدث عن عيوب الزمالك، بل أشدت بتعاون كل من أحمد سليمان وهشام نصر خلال المرحلة الصعبة التي مر بها الفريق".

وتطرق القباني إلى بعض القضايا التي أثيرت خلال حديثه، مثل معاقبة لاعبين بسبب استخدام الهاتف، وتوفير النادي مبلغ 15 مليون جنيه في ظروف مالية صعبة، وعقوبة اللاعب دونجا، متسائلاً: "هل تلك الأمور تسيء إلى النادي؟".

واختتم حديثه قائلاً: "لم أفشِ أسرار الزمالك، وأؤكد أن الشفافية ضرورية. الجميع يعلم ما حدث في أزمة دونجا، السعيد، وأحمد حمدي، لكن كان هناك معلومات مغلوطة، ومن حقنا توضيح الأمور وحفظ حقوق النادي. أنا فقط أوضحت الصورة ولم أضر النادي بأي شيء".

وشدد القباني على أن حديثه جاء بعد انتهاء فترة عمله في النادي، مطالباً الجمهور بضرورة التفرقة بين تسريب الأسرار خلال فترة العمل، والحديث عن الأمور بعد مغادرة المنصب.