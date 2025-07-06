زيلينسكي: أوكرانيا أبرمت اتفاقات للحصول على مئات الآلاف من الطائرات المسيرة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن أوكرانيا أبرمت اتفاقات مع شركاء أوروبيين وشركة دفاع أمريكية؛ لتعزيز إنتاج الطائرات المسيّرة.

وقال زيلينسكي، إن كييف توصلت إلى اتفاق مع إحدى الشركات الأمريكية الرائدة لزيادة جهودنا المشتركة بشكل كبير في مجال الطائرات المسيرة، التي أصبحت عنصرا أساسيا في الدفاع الأوكراني ضد روسيا منذ بدء العملية الروسية الشاملة عام 2022.

وفي رسالة مصورة نشرها على منصة "إكس"، أوضح زيلينسكي، أن التعاون سيضمن حصول أوكرانيا على "مئات الآلاف من الطائرات المسيّرة الإضافية" هذا العام، مع كميات أكبر خلال العام المقبل.

ووقعت كييف، اتفاقا مع الدنمارك لإنتاج الأسلحة بشكل مشترك داخل الأراضي الدنماركية.

وذكر زيلينسكي: "العمل المشترك على أراضي الدنمارك، وقريبا في دول شريكة رئيسية أخرى، يتيح لنا التوسع بشكل أكبر".

وأضاف: "يشمل ذلك الطائرات المسيّرة وأنواعا أخرى كثيرة من الأسلحة العاجلة التي نحتاجها بشدة".

ووعد الرئيس الأوكراني، بتنفيذ المزيد من الهجمات ضد مواقع عسكرية داخل عمق الأراضي الروسية، مشيرا إلى سلسلة من النجاحات الأخيرة في استهداف شركات دفاع وقواعد جوية ومصافي نفط.

أبلغت السلطات الروسية، عن العديد من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة في مختلف أنحاء البلاد اليوم السبت، من بينها هجوم على مدينة فورونيج؛ ما تسبب في اضطراب كبير بحركة الطيران المدني في ذروة موسم العطلات الصيفية في روسيا.

وفي سياق متصل، كشف زيلينسكي، عن تفاصيل إضافية بشأن محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة.