الخارجية الإيرانية: لدينا برنامج واضح لإبطال مفعول آلية سناب باك

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تمتلك برنامجًا واضحًا لإبطال مفعول آلية "سناب باك" الخاصة بإعادة فرض العقوبات.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن بقائي قوله خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ردًا على ما أثير بشأن محاولة التقليل من أهمية آلية "سناب باك" في الأذهان العامة وسبل مواجهتها: "على الإطلاق لسنا بصدد التهوين من شأن آلية إعادة فرض العقوبات، بل نحن ندرك تمامًا تبعاتها السلبية".

وأضاف: "حين نقول إن الأطراف الأوروبية لا تملك الصلاحية القانونية لتفعيل هذه الآلية، فهذا لا يعني أننا لا نؤكدها فحسب، بل إننا أيضًا قلقون من آثارها. يجب ألا نسمح بأن يتحول ذلك إلى مصدر ضغط نفسي على المواطنين".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "بما أننا نؤمن بعدم وجود مثل هذا الحق، وأن الأوروبيين غير مخوّلين باستخدامه، فقد بذلنا بالفعل جهودًا واسعة للتصدي لذلك. المباحثات الجارية اليوم في جنيف، وكذلك المحادثات مع الصين وروسيا، تأتي في هذا الإطار. وزارة الخارجية كانت على دراية مسبقة بإمكانية حدوث هذا الأمر، ولذلك وضعت المسألة على جدول أعمالها منذ فترة طويلة".

أما بخصوص مسودة القرار الروسي لتمديد القرار 2231، قال بقائي: "فيما يتعلق بمسودة القرار الروسي، فنحن على اطّلاع عليها ولدينا النص قيد الدراسة".

يُذكر أن الأوروبيين هددوا بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة القديمة، المعروفة باسم "سناب باك" (آلية إعادة فرض العقوبات)، على طهران، إذا لم يتم التوصل إلى حل للنزاع النووي بحلول نهاية أغسطس الجاري.