مقتل رجلي شرطة بالرصاص خلال عملية للشرطة الأسترالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر الشرطة لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل رجلي شرطة بالرصاص أثناء تنفيذهما لمذكرة اعتقال في ولاية فيكتوريا الأسترالية، بينما أصيب ثالث بجروح خطيرة وبحاجة إلى عملية جراحية.

ونقلت قناة إيه بي سي الإخبارية عن رجال إنفاذ القانون قولهم اليوم الثلاثاء، إن القتيلين، 59 عاما، و35 عاما.

ووقع الحادث في منطقة ريفية قرب بوروبونكا، على مسافة نحو 300 كيلومتر شمال شرق ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا.

وبحسب التقارير، كان رجال الشرطة يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال لجرائم جنسية.

وقالت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد إن القاتل، 56 عاما، هارب ومعه العديد من الأسلحة وقد يكون معه أفراد من عائلته، بينهم أطفال.

ولم تتمكن الشرطة في بادئ الأمر من تأكيد ذلك.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش، إن الرجل شخص خطير للغاية، مضيفا أن المشتبه به قتل رجلي الشرطة "بدم بارد".

وتم إطلاق حملة بحث واسعة النطاق عن الجاني المشتبه به بمشاركة مروحية ووحدات كلاب بوليسية في فترة ما بعد الظهر.

وحثت الشرطة السكان عبر رسائل نصية بالبقاء في منازلهم وتوخي الحذر الشديد.