وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات

قال وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى إن إسرائيل ترتكب "خطأ في الحسابات" حين تعتقد أنها قادرة على فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال اعتداءاتها المتكررة.





وأكد مصطفى أن دمشق لن تستدرج إلى مواجهة رغم الاستفزازات المتصاعدة. وجاءت تصريحات مصطفى خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، تعليقا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة بيت جن بريف دمشق يوم الجمعة، وأسفر وفق المصادر الرسمية عن مقتل 13 شخصا بعد توغل عسكري بررته إسرائيل بمحاولة اعتقال مطلوبين.

وأضاف الوزير السوري أن أهالي البلدة تصدوا للقوات الإسرائيلية ما أدى إلى إصابة ستة جنود قبل انسحابهم وتركهم آلية عسكرية في المنطقة.

وأكد وزير الإعلام أن سوريا "لن تكون منطلقا لتهديد دول الجوار"، لكنها في الوقت نفسه "لن تدخر وسيلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي وردعه"، مشيرا إلى أن البلاد ليست في موقع قوة بعد سنوات الحرب، وأن الأولوية هي التركيز على جهود إعادة النهوض الداخلي.

وجددت دمشق دعوتها لمجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة"، فيما قالت مصادر سورية إن "جهات إسرائيلية تختلق مسميات لجماعات تهدد أمنها بغرض تبرير التوغلات داخل الأراضي السورية".



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم يأتي ضمن عملية "سهم باشان"، التي يشنها في سوريا منذ سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر الماضي، مؤكدا استهداف مواقع عسكرية والسيطرة على مناطق إستراتيجية بينها جبل الشيخ والمنطقة العازلة.