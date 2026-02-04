مايلي يقود هجوم بيراميدز أمام سموحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويعتمد بيراميدز على الكونغولي فيستون مايلي مهاجم الفريق بشكل أساسي، بجانب الوافد الجديد ناصر ماهر صانع الألعاب القادم من الزمالك، مع استمرار باقي العناصر الأساسية.

ورغم ضم الأردني عودة الفاخوري مؤخرا من الحسين إربد إلا أنه لم يظهر في قائمة الفريق سواء الأساسيين أو البدلاء.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد سامي – محمد الشيبي – محمود مرعي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي

خط الهجوم: ناصر ماهر – أحمد عاطف "قطة" – فيستون مايلي

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد – أسامة جلال – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – حامد حمدان – يوسف أوباما – إيفرتون دا سيلفا – مصطفى محمود "زيكو" – مروان حمدي.