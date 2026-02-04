الأمم المتحدة تعلن موافقة الحوثيين على استئناف الرحلات الجوية الإنسانية إلى صنعاء

قال جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن، اليوم الأربعاء، إن سلطات جماعة الحوثيين وافقت على استئناف رحلات خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة (UNCHAS) إلى صنعاء خلال الشهر الجاري.

وأوضح هارنيس أن هذه الخطوة ستتيح لموظفي المنظمات غير الحكومية الدخول إلى صنعاء ومغادرتها "وهو أمر ضروري لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى الملايين من المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وكان هارنيس أعلن يوم الجمعة الماضي، أن جماعة الحوثي "لم تمنح الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) بتسيير رحلات إلى صنعاء منذ أكثر من شهر، ولا إلى محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، منذ أكثر من أربعة أشهر، دون تقديم أي توضيح للأسباب الكامنة وراء ذلك".