يقدم فريق "بتر شو" العرض المسرحي "السنجة"، المستوحى من الرواية الأكثر مبيعًا التي تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد خالد توفيق.

العرض من تأليف وإخراج مايكل مجدي، ويُقدم في السابعة مساءً يومي الخميس والجمعة المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

يدور العرض حول تحقيق في جريمة انتحار "عفاف"، التي تركت كلمة مكتوبة على الحائط في محاولة لتفسيرها خلال أحداث المسرحية. وعن العرض، يقول مخرجه مايكل مجدي: "العرض يناقش فكرة الحقيقة المطلقة وجوانبها المتعددة من خلال هذه القصة البوليسية".

يشارك في بطولة العرض أوشين داود سليمان، جاكي بهاء، بيشوي شلبي، مريم مسعد خليل، آلاء الشربيني، وسام يوسف، أحمد عليش، فادي مجدي، زينب عبد العزيز، أنجي أنيس، فادي محروس، هند حسين حسني، زياد الجارحي، سماح زكي، عبد الرحمن أبو العزايم، مارينا جميل، رباب حلمي، ميرفانا نادي، صلاح ياسر، ميرا وداليا الكيلاني، محمد طلعت، كيرو مجدي، وسام يوسف، ديفيد زكريا، رامز مجدي، جوسيان طلعت، السيد شحاتة، وبيتر حبيب. مساعدا الإخراج هما بيتر حبيب وعادل عماد، ومدرب الممثلين أحمد سو.

جدير بالذكر أن فريق "بتر شو" يعود بعرض "السنجة" بعد عامين، حيث كان آخر أعمال الفريق، العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير"، من تأليف وإخراج مايكل مجدي. حصد العرض خمس جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، وهي جائزة أفضل استعراضات ودراما حركية للفنانة الشابة رحيل عماد، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة وفازت بها بطلات العرض ومنهن ياسمين أشرف وسلمى نصر، وجائزة أفضل مؤلف صاعد فاز بها المخرج والمؤلف مايكل مجدي، الذي ترشح أيضًا لجائزة أفضل مخرج صاعد من المهرجان نفسه.

كما حصل العرض على جائزة أفضل عرض مسرحي (المركز الأول) من مهرجان القاهرة المسرحي للعروض الطويلة، وحصد ثماني جوائز أخرى، وفاز بجائزة أفضل عرض متكامل في ختام مهرجان آفاق مسرحية العربي في دورته التاسعة، التي حملت اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.

وحصد العرض أيضًا العديد من الجوائز منها أفضل عرض في مسابقة العروض المسرحية الطويلة، وحصل مايكل مجدي مخرج العرض على جائزة أفضل مخرج، وحصل رفيق جمال على جائزة أفضل تأليف موسيقي.