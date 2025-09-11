لاتفيا تغلق المجال الجوي على الحدود مع روسيا وبيلاروس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الدفاع في لاتفيا أندريس سبرودس، اليوم الخميس، أن بلاده ستغلق المجال الجوي على حدودها الشرقية مع بيلاروس وروسيا لمدة أسبوع في أعقاب اختراق طائرات مسيرة روسية للمجال الجوي البولندي.

وقال سبرودس، في مؤتمر صحفي في ريجا، إن هذه الأوامر ستستمر حتى 18 سبتمبر الجاري مع احتمالية تمديد العمل بها.

وأضاف أن اختراق طائرات مسيرة روسية يعد انتهاكا صارخا للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، موضحا أنه يجب على لاتفيا الرد.

وطمأن المواطنين بأنه لا يوجد تهديد مباشر حاليا، ولكن الإجراءات الوقائية ضرورية.

ويشار إلى أن إغلاق المجال الجوي يسهل من عملية رصد الاجسام الطائرة غير المصرح بها.

وقال الوزير: "يمثل وجود طائرات مسيرة روسية في المجال الجوي للناتو دلالة تحذيرية، وعلينا القيام بكل ما في وسعنا لمنع تصاعد هجمات الطائرات المسيرة".

وكانت وارسو، قد قالت أمس الأربعاء، إن 19 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي خلال هجمات روسية خلال الليل على أوكرانيا.

وأسقطت طائرات مقاتلة بولندية وهولندية بعض الطائرات المسيرة.