اليابان تحيي الذكرى الـ74 لهجوم الولايات المتحدة الذري على هيروشيما

أحيت اليابان، اليوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة والسبعين لهجوم الولايات المتحدة بقنبلة ذرية على مدينة هيروشيما غربي البلاد، وذلك بحضور آلاف الأشخاص في مراسم سنوية.

ووقف المشاركون، ومن بينهم ناجون من الهجوم وأحفادهم وشخصيات أجنبية، دقيقة صمت الساعة 0815 صباحا بالتوقيت المحلي (2315 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) في متنزه السلام التذكاري، في نفس اللحظة التي أسقطت فيها قاذفة أمريكية من طراز B-29 قنبلة ذرية على المدينة قبل 74 سنة في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وأسفر الهجوم النووي غير المسبوق عن مقتل عشرات الآلاف من السكان في ثوان، وبحلول نهاية ذلك العام، لقي حوالي 140 ألف شخص حتفهم بسبب تداعيات القصف.

وأسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية بعد ثلاثة أيام على ناجازاكي في جزيرة كيوشو. وفي 15 أغسطس 1945، استسلمت اليابان لقوات التحالف، لتنتهي بذلك الحرب.