الاحتلال الإسرائيلي يهاجم 4 مواقع للجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قبل قليل، إن مقاتلات وجنود من وحدة "كوماندوز" الإسرائيلية هاجت أربعة مواقع عسكرية للجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المتحدث أن عمليات أخرى مستمرة ضد المواقع العسكرية، وفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 15 شهيدا فلسطينيا بينهم القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تيسير الجعبري والطفلة آلاء قدوم، فضلا عن 125 مصابا.

وبدأ التوتر الحالي، الاثنين الماضي، عقب اعتقال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي. كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين الإسرائيليين في محيط غزة.