عمت سعادة غامرة منزل أحمد عبدالحليم جاد سليم، الطالب بمدرسة كفر المرازقة الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة قلين التعليمية، الأول على مستوى الجمهورية في القسم علمي "دمج" تعليمي.



وتوافد عدد كبير من أهالي الأسرة على منزل الأسرة للتهنئة.



وقال أحمد سليم، إنه سعيد بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نظام الدمج التعليمي، وإنه لم يكن يتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية، مؤكداً أنه سعيد بإعلان اسمه من بين الأوائل.



وأوضح أنه كان يذاكر في اليوم 10 ساعات متقطعة، ويعشق عددا من الهوايات، ويهوى التعامل مع العالم الافتراضي والتكنولوجيا ويهوى الاطلاع على أي كتب لها علاقة بالأحياء بالمواد العلمية، ويحفظ كتاب الله، لافتا إلى رغبته في الالتحاق بكلية صيدلية.



وقال عبد الحلي جاد، والد أحمد، إنه سعيد بحصول نجله على المركز الأول، مضيفا أنه متفوق مثل شقيقيه، الأول في كلية صيدلية، والثاني في علاج طبيعي.



وأكد أنه كان يتوقع أن يكون نجله من بين الأوائل بنسبة 60%، ويكون له ترتيب على مستوى الجمهورية، لأن أحمد متفوق، ويتميز بالتركيز وواثق في نفسه، ولا يتحدث إلا بعد دراسة وتأني ولا يرد إلا بعد تفكير عميق.



وأضاف والد أحمد أنه التحق بالدمج لمعاناته بإعاقة حركة، مؤكداً أن الشكر كله لوالدته التي تعبت معه كثيراً، ذاكرا أنه كان يعمل معلما بالمدرسة الثانوية الصناعية، وخرج معاش مبكر، لرغبته في إدارة مشروع خاص به.