قومي المرأة بكفر الشيخ يطلق فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة»

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أولى فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" والتي استهدفت 21 ألفا و543 من السيدات والرجال والأطفال.



وجاء ذلك بقرى "متبول والخادمية وشنو والشمارقة والحمراوي، والحمراء وإسحاقة والبخانيس ومسير ودفرية بمركز كفرالشيخ"، بواقع 3 آلاف و500 زيارة.



وشارك في الزيارات الدكتورة هالة نصر، عضوة الفرع وعدد من الرائدات الريفيات والمتطوعات، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف وحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ.



وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.



ويأتي ذلك بمشاركة رائدات المجلس، وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوى، لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.



الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت فى مطلع شهر أغسطس 2023.



وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.