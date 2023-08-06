قالت أوكرانيا، اليوم الأحد، إن المشاركين في اجتماع جدة بالسعودية، أجروا مشاورات "مثمرة للغاية" بشأن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم، فيما أفادت روسيا بأنها ستبحث نتائج المشاورات مع الشركاء في مجموعة بريكس الذين شاركوا في الاجتماع.

وصرح مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات جدة، في بيان، بأن وجهات نظر مختلفة ظهرت خلال المحادثات في السعودية، واصفا إياها بأنها "حوار صريح ومنفتح جدا"، حيث تمكن خلالها ممثلو كل بلد من التعبير عن موقفهم ورأيهم، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار إلى أن جميع الدول المشاركة أبدت التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

في المقابل، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، لوكالة "تاس" الروسية بأن روسيا ستناقش نتائج مشاورات جدة بشأن أوكرانيا مع الشركاء في "بريكس" الذين شاركوا في الاجتماع.

وأوضح ريابكوف: "بالنسبة إلى الشركاء في بريكس الذين تمت دعوتهم لاجتماع جدة"، سيجرى تبادل وجهات النظر بيننا وبين الذين حضروا إلى هناك على مستويات مختلفة".

وكان "اجتماع جدة" قد انطلق، أمس السبت، بمشاركة أكثر من 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين، في ظل ترقب روسي، فيما تأمل أوكرانيا، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الاتفاق على "مبادئ أساسية" لتسوية سلمية مستقبلية" تفضي إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.