منيع يخسر أمام بطل الصين في مباراة الميدالية البرونزية للمصارعة بالأولمبياد

ضيّع عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام الصيني لينج زي مينج، في مباراة الميدالية البرونزية في الترضية من منافسات 130 كجم، في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وخسر عبد اللطيف منيع مباراة الميدالية البرونزية أمام البطل الصيني بنتيجة 5-2، رغم تقدمه في الفترة الأولى 2-0، بعدما تعرض لإصابة على مستوى الرأس أثرت على أداءه في الفترة الثانية.

وكان عبد اللطيف منيع، تغلب على بطل بلغاريا كيريل ميلوف في المباراة الأولى لدور الترضية في وزن 130 كجم بأولمبياد باريس 2024، لتتاح للبطل المصري فرصة اللعب على الميدالية البرونزية في الأولمبياد.

وحصل عبداللطيف منيع على فرصة اللعب في دور الترضية في منافسات المصارعة الرومانية، بعد تأهل اللاعب التشيلي ياسماني أكوستا للمباراة النهائية من المسابقة.

وكان منيع قد خسر من أكوستا في الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس بنتيجة 3 - 1.

وتقام منافسات المصارعة خلال الفترة من 5 الى 11 أغسطس في صالة champ de mars بالقرب من برج ايفل وسط العاصمة الفرنسية.

وتضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعباً وهم:

المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم.