 بسمة وهبة: لماذا لا يتحدث أحد عن انخفاض الدولار.. سُكتم بُكتم ليه يا جماعة؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسمة وهبة: لماذا لا يتحدث أحد عن انخفاض الدولار.. سُكتم بُكتم ليه يا جماعة؟

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 1:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 1:19 ص

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، التعاطي الإعلامي مع تغيرات أسعار صرف الدولار، مستنكرة الصمت الذي يقابل انخفاضه مقابل الضجة التي تثار عند ارتفاعه.
وتساءلت خلال برنامجها «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» عن سبب الصمت الذي يقابل انخفاض سعر الدولار في الوقت الحالي، قائلة: «الدولار يرتفع الدنيا تقوم وتريند على كل المواقع، وعندما ينخفض، ما بسمعش الكلمة دي خالص».
وجددت تساؤلها :«حاليا الدولار ينخفض سُكتم بُكتم ليه يا جماعة؟ الأفواه ساكتة ليه؟».
وأشارت في الوقت ذاته إلى غياب الأصوات التي كانت تربط كل شيء بسعر الصرف، معقبة: «من كان يقول إن كل شيء مرتبط بالدولار، يقول يا جماعة الخير إن الدولار انخفض».
وعلقت على تراجع أسعار بعض السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة، قائلة «فين الناس اللي كانت بتشكتي من السلع الغالية؟»، مستشهدة بالمثل الشعبي «في الحزن مَدعية وفي الفرح منسية».
وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع ليصل إلى نحو 49.036 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو 2025، كما تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 48.3.

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