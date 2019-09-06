تستعد محافظة الأقصر لعودة عروض أوبرا عايدة بعد غياب نحو عقدين من الزمان، وفي هذا الإطار التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع نيفين واصف المدير التنفيذي لعروض أوبرا عايدة، ومحمد عثمان عضو مجلس أمناء أوبرا عايدة؛ لبحث الترتيبات اللازمة لإقامة الفاعلية السياحية الفنية الثقافية في ساحة معبد الدير البحري "حتشبسوت" غرب الأقصر يومي 26 و 28 أكتوبر المقبل.

وفي نفس السياق عقد محمد عبد القادر نائب المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة المنظمة لبحث الترتيبات اللازمة لإقامة عروض أوبرا عايدة، بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الامنية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وبمشاركة مجموعة من ممثلي القطاع السياحي بالأقصر.

واستعرضت المدير التنفيذي لعروض أوبرا عايدة والجهة المنظمة للفاعلية تفاصل الحدث وكافة الجوانب المتعلقة بالعروض من حيث اختيار المكان والدعوات الموجهة لكبار الشخصيات والمردود الاقتصادي والأثر السياسي لعودة عروض اوبرا عايدة باعتباره حدث حيوي وهام علي اجندة الفاعليات.

وأبرزت واصف تزامن العرض الذي يحتضنه معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر أكتوبر المقبل، مع مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، بما يعيد إحياء العلاقة الوثيقة، حيثُ كلف الخديوي إسماعيل الموسيقار الإيطالي فيردي بكتابة أوبرا عايدة، لتُعرض خلال حفل افتتاح القناة عام 1869 الذي شهد حضورًا رسميًا مميزًا، مشيرة إلى أن عودة العروض يعد بمثابة رسالة سلام وأمان من مصر إلى كافة ربوع الأرض، وخطوة نحو جعل "أوبرا عايدة" حدثًا سنويًا على أجندة السياحة العالمية.