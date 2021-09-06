هز نبأ هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي، أسطورة الأمن الإسرائيلية، حيث فشلت جهود قوات الاحتلال في البحث عن الأسرى الفارين حتى الآن.

وتمكن الأسرى من الهروب من السجن الواقع شمال الأراضي المحتلة بمنطقة بيسان، فجر اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسرى الهاربين حفروا نفقا من داخل السجن، على طريقة الأفلام الهوليودية الشهيرة للفرار من السجون مثل "The Shawshank Redemption وداعا شاوشانك أو الخلاص من شاوشانك" وفيلم "Escape From Alcatraz الهروب من ألكاتراز".

ومن أبرز الفارين، القياي السابق في "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، زكريا الزبيدي، الذي ينتمي إلى مدينة جنين القريبة من السجن.

كما هرب خمسة أسرى ينتمون إلى حركة "الجهاد الإسلامي".

وأوضحت الصور أن الأسرى الفلسطينيين حفروا النفق على مدى فترة طويلة.

وكان أول من أبلغ عن الأسرى الفلسطينيين، المزارعون في المنطقة، الذين اعتقدوا في البداية أنهم لصوص، فسارعوا إلى إبلاغ الشرطة.

وتتضاءل فرص عثور إسرائيل على الأسرى نظرا لمرور وقت طويل منذ الهروب عند منتصف الليل حتى الصباح، مما يرجح قدرتهم على الوصول إلى منطقة داخل حدود الضفة الغربية.