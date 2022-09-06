نهاد أبو القمصان: الرضاعة قرار الست وهي حرة

فسرت أبو القمصان حالة الجدل الدائر حول تصريحاتها عن عدم إلزام المرأة بالرضاعة وخدمة زوجها في المنزل، قائلة: "علشان أول مرة يلاقو حد دارس شريعة وقانون وبيعرف ينقى زيهم من النصوص ويرد عليهم لما يرهبوا الستات بكلام مقطوع وكأنه أحكام مطلقة".

وقالت أبو القمصان في منشور توضيحي عبر صفحتها "حكايات نهاد" إن تصريحاتها حول عدم إلزام المرأة بالرضاعة مفبركة وتم اجتزاؤها، مردفة: "أجمل مافى الموضوع إن بقالنا سنين نسمع الست ملزمة، وأول ما اتقال مش ملزمة، انفجرت الدنيا عن كلام عظيم عن تقدير الأم وقيمة الأسرة والمودة والرحمة والحب وبلاش ننتقى اللى يعمل مشاكل تمام وزى الفل.. نبدأ بقى حوار مهم لبناء قوانين محترمة تحترم كرامة وحقوق الجميع ويبقى عندنا جواز إنسانى مبنى على الحب نأمل ذلك".

وتابعت: "أنا نهاد أرى أن الست تتعلم وتشتغل وما تقبلش الإهانة وتاخد كل قرارات حياتها بنفسها تتجوز امتى وتخلف امتى وتكمل فى علاقة مع حد بيحترمها ويقف جنبها ومتقبلش إهانة ولو بالكلمة، وموضوع الرضاعة ده قرار الست وهي حرة فيه".

وتعرضت أبو القمصان مؤخرا لنقض واسع بسبب تصريحاتها عن أن المرأة ليست ملزمة في الشريعة الإسلامية برضاعة طفلها أو الطبخ وخدمة زوجها في المنزل.