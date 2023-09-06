لحظة تعطل جيب عسكري إسرائيلي أثناء اقتحام جنين

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انتشر مقطع فيديو، بثت ناشطون وحسابات إخبارية على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، يُظهر تعطل جيبا عسكريا إسرائيليا على عملية اقتحام جنين، اليوم الأربعاء.

وشوهد في مقطع الفيديو، أحد عناصر جيش الاحتلال وهو يحاول تحريك الجيب العسكري بعد تعطله، من دون أن ينجح في ذلك، حسبما أظهرت اللقطات.

⭕ فيديو | تعطل أحد جيبات الاحتلال في شارع الناصرة في جنين. pic.twitter.com/Ke20MIkppj — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) September 6, 2023

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم جنين، حيث نفذت بمداهمة عدة منازل لاعتقال فلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية وعربية عن مصادر قولها، القول إن قوات من جيش الاحتلال اعتقلت ناشطا فلسطينيا (أسير سابق)، بعد مداهمة منزله على أطراف مخيم جنين.

وأضافت أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن قواته نفذت ما سمّاه نشاطا عسكريا في مخيم جنين، وأن القوات اعتقلت 10 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية وصادرت أسلحة.

بدورها، قالت «سرايا القدس - كتيبة جنين»، إن عناصرها كشفوا أمر قوة خاصة على أطراف المخيم واشتبكوا معها، مشيرة إلى استهداف تعزيزات الاحتلال بشارع الناصرة في المخيم، بالرصاص والعبوات المتفجرة.