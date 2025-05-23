وزير البترول: نسعى لتصنيع الفوسفات محليا بدلا من تصديره خاما لتعظيم القيمة المضافة

أكد كريم بدوي، أهمية تعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية، خاصة من الفوسفات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تصنيع الخامات محليا بدلا من تصديرها في صورتها الأولية بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية، بحسب بيان اليوم.

وأكد الوزير، أهمية الإسراع بوضع رؤية مستقبلية متكاملة تمتد إلى 5 سنوات لتنمية أعمال الشركة التي تقوم بتنفيذ مهام النشاط التعديني بمختلف مراحله واستخراج واستغلال الخامات التعدينية، كما وجه بوضع خطة مستقبلية واضحة للشركة تستهدف تمكينها من الانطلاق نحو العمل خارج مصر لأول مرة.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بالسلامة والصحة المهنية في أنشطة قطاع التعدين ورفع الوعى في هذا الصدد بمختلف الوسائل، موجها بأن تكون السلامة والصحة المهنية من بين المحاور الرئيسية للمناقشات في منتدى مصر الدولى للتعدين EMF في يوليه المقبل.

وأشاد بدوي، بمشروع تطوير قرية الطوناب بمركز إدفو في محافظة أسوان، والذي نفذته شركة واديكو في إطار المساهمات المجتمعية.

وأكد أن المشروع الذي حرص علي افتتاحه مطلع الشهر الحالي، يعد نموذجا يحتذى به للمشروعات المجتمعية المتكاملة الجوانب، والتي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاستدامة البيئية، مشيرا إلى تطلعه لتكرار هذه التجربة الناجحة في مناطق أخرى ضمن استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والثروة المعدنية.

واستعرض أمجد غنيم، رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)، نشاط الشركة ونتائج أعمالها، موضحا أن الشركة تنفذ عمليات تعدين متكاملة لاستخراج واستغلال خامات الفوسفات والكاولين الرملي والفلسبار، من مواقع تمتد بين منطقتي إدفو بأسوان ووادي قنا بجنوب مصر.

وأكد أن "واديكو" تمتلك بنية تحتية قوية وإمكانيات لوجستية متطورة من معدات وأجهزة ومعامل، يجري حاليا تدعيمها لمواكبة خطط النمو الطموحة وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

أوضح أمجد غنيم أنه في إطار استراتيجية عمل "واديكو" ، تم تحقيق نتائج ملموسة عام 2024 لتعظيم أعمال الاستكشاف والاستخراج والإنتاج والتعاقدات، أبرزها التوسع في أنشطة الحفر لخام الفوسفات، ما أسفر عن تأكيد وإضافة احتياطيات جديدة تقدر بنحو 6.6 مليون طن، بزيادة غير مسبوقة بلغت 160% مقارنة بما تمت إضافته في عام 2023، وبارتفاع 53% عن إجمالي ما تم تأكيده منذ انطلاق الشركة قبل قرابة عشرين عاما.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في رفع كميات استخراج خام الفوسفات الخشن بشكل كبير ، حيث وصلت إلى ما يعادل 70% من إجمالي الكميات المستخرجة منذ تأسيس الشركة، ما يعكس طفرة واضحة في عمليات الاستخراج من خام الفوسفات والتي بلغت نحو 1.3 مليون طن بنسبة زيادة 92% عن المستخرج في 2023، ورغم ذلك بدأت الشركة عام 2025 برصيد احتياطي قوي يقدر بـ6.4 مليون طن، مقارنة بـ5 ملايين طن فقط في بداية عام 2024، ما يعكس كفاءة العمل في الاستخراج بالتوازي مع تعظيم الاحتياطي.

وأضاف أنه كمؤشر قوي على استدامة الأعمال، تمتلك واديكو حاليا احتياطي تعديني مؤكد يغطي التزاماتها التعاقدية حتى عام 2030 لافتا إلي أن رفع كفاءة العمل بمواقع الاستكشاف والاستخراج ودعمها باحدث الأجهزة المساحية.



ولفت إلى زيادة المساحات المستكشفة لخام الفوسفات بنسبة 35% وإضافة منطقتي عمل جديدتين.

وبالنسبة لخام الكاولين الرملي أوضح غنيم، أن الشركة تخطط لتعظيم القيمة المضافة من هذا الخام الذي زادت إنتاجه بنسبة 20% خلال عام 2024 إلى نحو 186 ألف طن.

ولفت رئيس واديكو، إلى انطلاقها بخطى ثابتة نحو فتح أسواق جديدة خارج مصر، مستفيدة من خبراتها ومقوماتها الفنية والتقنية، مستعرضا خطتها لدعم قدراتها الفنية والتكنولوجية؛ ما يعزز قدرتها على العمل في مواقع متنوعة بكفاءة عالية مستندة إلى كوادر بشرية مؤهلة وخبرات متراكمة تمثل ركيزة للعمل في الأسواق الخارجية، وتقوم حاليا بالدراسات اللازمة التي تستهدف الدخول في 4 دول عربية وأفريقية.

ارتفعت إيرادات واديكو بنسبة 110% مقارنة بالعام السابق حيث حققت ما يعادل 150% من إجمالي صافي أرباح الشركة منذ إنشائها بمجمل ربح شامل حوالي مليار جنيه الذي يمثل 3 أضعاف المحقق في عام 2023.