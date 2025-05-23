بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة

قالت الإعلامية بسمة وهبة إنها تابعت عن كثب ما يُتداول حول انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، مؤكدة أنها لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، لكنها تسعى لتقديم النصح من منطلق المحبة والاحترام لكليهما.

وخلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، وجهت وهبة رسالة مباشرة إلى مها الصغير قائلة: "أنا عارفة أنا بحبك قد إيه، وإن والدك الغالي محمد الصغير له مكانة كبيرة عندي، لكن ماينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة".

وأضافت وهبة أن أكثر من يُفسد حياة الإنسان أحيانًا هم الأقرب إليه، مشيرة إلى أن هناك من يتعمد دفع الطرفين نحو الطلاق بدافع الفراغ أو الحسد، وقالت: "أقول لمها، متسيبيش نفسك لحد يدمّر حياتك. راجعي نفسك، لأن أوقات بيكون أقرب حد ليكي هو اللي بيخرب عليكي".

وشددت على أن الخلافات الأسرية يجب أن تُحل داخل الغرف المغلقة، بعيدًا عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة: "الستر أولى... والنار اللي بدأت تولّع لازم نطفيها".

وأشارت إلى مكالمة هاتفية جمعتها بالفنان أحمد السقا، أوضح خلالها معاناته مع التكنولوجيا، قائلاً: "أنا عندي أمية تكنولوجية، لكن اضطريت أتعلم لما بدأت تحصل معايا حاجات غريبة".

وذكرت وهبة أن السقا أخبرها بشعوره بأن هاتفه وكأنه "مسكون"، إذ كان يُحوِّل أموالًا تختفي، أو يُرسل رسائل لا تصل، مما سبب له حالة من القلق، مؤكدة أن حديثه كان صادقًا ومندهشًا مما يحدث.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن مها الصغير لها الحق في الرد في أي وقت، لكنها توجه لها النصيحة بأن توقف التصعيد، لأن الأزمة بدأت تأخذ منحى شخصيًا وتمس العائلة، قائلة: "كلنا بنغلط، بس لازم نفرمل في الآخر... وأتمنى من مها والسقا يغلقوا هذا الباب، لأن اللي بيحبوا بعض ماينفعش يخسروا بعض قدام الناس".