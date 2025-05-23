نائب وزير الخارجية يشارك في حفل ترشح الكونغو الديمقراطية لمقعد غير دائم بمجلس الأمن

شارك السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية، في حفل استقبال نظّمته السفارة الكونغولية بالقاهرة بمناسبة ترشح جمهورية الكونغو الديمقراطية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للأعوام 2026-2027.

وخلال الاحتفال، ألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها دعم مصر الكامل لهذا الترشيح، والذي يأتي في إطار الإجماع الأفريقي.

وأعرب عن ثقته في قدرة الكونغو الديمقراطية على تمثيل مصالح وقضايا القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن، نظرًا لما تمتلكه من تجربة غنية في مجالات السلام والأمن.

كما استعرض السفير أبو بكر حفني دور الدول الأفريقية في تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات حفظ وبناء السلام، مشددًا على أهمية مواصلة السعي لإصلاح مجلس الأمن بما يخدم مصالح القارة الأفريقية.