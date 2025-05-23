النرويج: جنوح سفينة حاويات عملاقة في مضيق بحري بسبب نوم الضابط المسئول

تعرضت سفينة حاويات كبيرة للجنوح في مضيق بحري نرويجي على الأرجح لأن الضابط المسئول على جسر السفينة غط في النوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي " اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في الشرطة.

وقالت الوكالة، إن الرجل مثله مثل باقي أفراد الطاقم الآخرين، قال إنه استغرق في النوم .

وفشلت سفينة الحاويات "إن سي إل سالتن" التي يبلغ طولها 135 مترا في الدوران كما كان مخططا لها في مضيق تروندهايم قرب بينسيت صباح أمس الخميس، وجنحت على بعد أمتار قليلة من منزل على الواجهة البحرية.

ولم يصب أحد في الحادث، ووفقا للمعلومات الحالية، وتعرض المنزل لأضرار طفيفة، إضافة إلى كسر أنبوب مضخة حرارية.

وقالت السلطات إن السفينة تسببت في انهيار أرضي بعرض نحو 100 متر في المنطقة المجاورة، لكن لا يعتقد أن ذلك كان له أي أضرار جسيمة.

وأوضحت شركة الشحن أنها علمت بأن الشرطة تعرفت على المشتبه به.

وأضافت أنها تدعم السلطات في تحقيقاتها الجارية وتجري تحقيقا داخليا خاصا بها، لكنها رفضت الكشف عن التفاصيل.