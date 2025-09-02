 الهلال يغلق ملف رحيل ماركوس ليوناردو - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 7:55 م القاهرة
الهلال يغلق ملف رحيل ماركوس ليوناردو

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 7:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 7:36 م

حسمت إدارة نادي الهلال مستقبل مهاجمها البرازيلي ماركوس ليوناردو، لتضع حدًا للتكهنات حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدة بقاءه ضمن صفوف الفريق.

ووفقًا لصحيفة اليوم السعودية، أبلغت إدارة الهلال اللاعب بقرار الاستمرار، استجابةً لرغبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي يرى في ليوناردو ركيزة أساسية في خططه الفنية للموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إنزاجي يعتبر المهاجم البرازيلي ورقة هجومية لا يمكن التفريط فيها، رغم استبعاده من القائمة المحلية لصالح الثلاثي عبدالله رديف، وعبدالله الحمدان، وداروين نونيز.

وبهذا القرار، يغلق الهلال الباب أمام أي احتمالات لرحيل ليوناردو، ليواصل اللاعب مشواره بقميص الزعيم في الموسم الجديد.


