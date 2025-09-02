بشكتاش يخطط لخطف أسينسيو من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول نادي بشكتاش التركي في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع المدافع الشاب راؤول أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي يستمر بابها مفتوحًا في تركيا حتى 12 سبتمبر المقبل.

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن النادي التركي يسعى لضم اللاعب على سبيل الإعارة، حيث يعتبره ضمن أولوياته لتدعيم خط الدفاع هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن فنربخشة التركي بدوره يراقب الموقف، ويفكر في الدخول على خط المفاوضات لضم اللاعب.

يذكر أن أسينسيو يرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو 2026، ما يمنح ريال مدريد أفضلية في تحديد مستقبله خلال الميركاتو الحالي.