وصفت الإعلامية بسمة وهبة الأزمة التي حدثت بين الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير بأنها أمر مؤسف، مؤكدة أن علاقتهما بدأت قصة حب كبيرة وكانا نموذجًا للثنائي المحبوب لدى الجمهور.

وقالت "وهبة" خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" إن التدخلات الخارجية في حياتهما كانت واضحة قبل الانفصال، مشددة على أن هناك من يتدخل بدافع الهدم: "الناس دخلت بينكم، وفي ناس شكلها ناس، لكن من جوه شياطين".

وأشارت إلى أن مها الصغير معروفة بطيبتها وجمالها، لكنها محاطة بأشخاص لا يريدون لها الخير، موصية إياها بالتروي وعدم التسليم لأي شخص بشكل كامل: "والله في ناس خرابة بيوت. أنتي طيبة، واسأليني، متخليش حد يمشيك في سكة ممكن تدمّر بيتك".

وختمت بالتأكيد على أن أحمد السقا رجل طيب وجدع، ولا يستحق الاتهامات التي طالته مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.