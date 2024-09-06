بوليفيا تكتسح فنزويلا برباعية في تصفيات المونديال

سحق المنتخب البوليفي نظيره الفنزويلي (4-0)، ليحقق انتصاره الثاني في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2026.

وذلك في مباراة أقيمت على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر، فوق سطح البحر، على استاد إل ألتو البلدي، المقر الجديد للمنتخب صاحب الأرض، ضمن الجولة السابعة من التصفيات.

وسجل أهداف بوليفيا كل من: راميرو فاكا في الدقيقة 13، وكارميلو ألجارانياز (ق45+5) من ركلة جزاء، والشابين ميجل تيرثيروس (ق46) وإنزو مونتيرو (ق89).

ومنح هذا الانتصار بعض الارتياح لـ"لا فيردي"، الذي غادر المركز قبل الأخير في الجدول، وارتقى مؤقتا للترتيب السابع بـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد فنزويلا عند 9 نقاط.

وستزور بوليفيا ملعب تشيلي، يوم 10 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثامنة، وسيغيب عنها لاعبها راميرو فاكا لتراكم البطاقات، بينما تستقبل فنزويلا نظيرتها أوروجواي.