منتخب مصر يهزم كاب فيردي بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا

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حقق منتخبنا الوطني فوزا ثمينا على نظيره كاب فيردي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة ، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل رامي ربيعة هدف التقدم لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 24 من ضربة رأسية، بعد تمريرة مساعدة من زميله أحمد سيد زيزو.

قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في شباك كاب فيردي، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع خلال أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيم عادل الهدف الثالث في الدقيقة 70، لينهي الفراعنة المباراة بانتصار ثمين أمام كاب فيردي.

وبتلك النتيجة، رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا، فيما تجمد رصيد كاب فيردي دون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره بتسوانا يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.