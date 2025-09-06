منتخب الناشئين يهزم الشرطة العراقي وديا

حقق منتخب الناشئين الفوز مساء اليوم السبت على نظيره فريق الشرطة العراقي بنتيجة 2-1، في مباراة ودية أقيمت استعدادا للفترة القادمة.

ويستعد منتخب الناشئين لكأس العالم بتشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، حيث تضم مجموعة الفراعنة: اليابان ونيوزيلاندا وتشيلي.

وانتظم منتخب الشباب تحت 20 سنة يوم الإثنين الماضي في معسكر مفتوح، حيث أدى تدريباته بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر؛ وهو المعسكر الذى يستمر حتى يوم 9 سبتمبر الجاري قبل أن يغادر المنتخب إلى تشيلي يوم 13 سبتمبر لاستكمال معسكره الختامي استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم بتشيلي.

وتعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم مع الفريق الأول بنادي الجبلين السعودي بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب المشروع الوطني للمنتخبات بمدينة 6 أكتوبر.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وحمادة أنور المدير الإداري ود أحمد ابو عبلة طبيبا ود محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وعباس حسانين وأحمد ممدوح للتدليك وزياد الشعراوي محلل أداء وأحمد سامي منسق أمني وعلاء سعيد مدير المهمات.