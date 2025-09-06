شدد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على وجود «مغالاة كبيرة جدًا» في أسعار اللحوم البلدي المطروحة للمستهلك، رغم «تدني» أسعار اللحوم الحية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم الجاموسي «القائم» يتراوح بين 140 و145 جنيهًا كحد أقصى.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، أن سعر الكيلو «القائم» من اللحم البقري يتراوح بين 160 و170 جنيهًا، في حين يتراوح سعر كيلو اللحم المذبوح بالعظم بين 260 و300 جنيه، مؤكدًا أن «السعر العادل» للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز من 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو البقري الممتاز.

وأوضح أبو صدام أن «سعر الكيلو القائم من اللحوم البقري انخفض نحو 60 جنيهًا خلال الشهرين الماضيين، بعد أن كان يباع بـ 210 جنيهات، بينما لا تزال أسعار اللحوم المذبوحة ثابتة دون انخفاض»، مضيفًا: «لو الجزار باع بـ 300 جنيه في بعض المواشي كسبان، لكن ما ينفعش يبيعها بـ 600 أو 700 جنيه! وأتحدى أي جزار يرد على كلامي».

وهاجم نقيب الفلاحين الجزارين الذين يبيعون اللحوم بأسعار «فلكية»، معتبرًا أن ذلك أمر «غير مقبول» في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، قائلا: «الجزار بدل ما يذبح الذبيحة، بيذبح الناس!» على حد تعبيره.

وطالب المستهلكين بعدم شراء اللحوم بأسعار مبالغ فيها، والتوجه إلى المنافذ الحكومية التابعة لوزارات الزراعة والتموين والداخلية، التي تطرح اللحوم بأسعار مخفضة تبلغ 300 جنيه للبلدي و250 للمستورد.

كما أعرب أبو صدام عن استعداده لتوريد أي كميات من اللحوم الجاموسي «القائم» بسعر 140 جنيهًا للكيلو، واللحوم المذبوحة «بالعظم» بسعر 280 جنيهًا لأي جزار أو تاجر في مختلف المحافظات.