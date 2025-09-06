جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة عناتا شمال شرق القدس، طالت 16 فلسطينيا على الأقل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط أعمال تفتيش وتمشيط واسعة في الشوارع، وداهمت عشرات المنازل، وفتشتها، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال حولت منزلا يعود ملكيته لعائلة "غيث" إلى مركز تحقيق ميداني، وعرف من بين المعتقلين: ياسر موسى الرفاعي، وأسامة جميل حلوة، ويوسف محمد الرفاعي، ومالك سامي الرفاعي، ومحمد عدنان الرفاعي، ويزيد احمد محمود ابراهيم، وشقيقه محمود، ووسيم احمد صالح ابراهيم، وأمجد حسين حلوة وشقيقه أحمد، ومحمود محمد الرفاعي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال منتصر إبراهيم اليمني وشقيقه مالك، وأحمد محمد حلوة، وعيد أيمن حمدان، وموسى محمود إبراهيم.

وفي محافظة نابلس، شهدت بلدات الجنوب والشمال اقتحامات متزامنة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أوصرين جنوب المدينة، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية باتجاه المواطنين عقب اندلاع مواجهات عنيفة وسط البلدة، كما اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وقرية عقربا جنوب المدينة، وسط انتشار عسكري مكثف وتحليق للطائرات المسيرة.

وفي القدس اقتحمت قوات الاحتلال حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونفذت عمليات تفتيش استفزازية، وسط حالة من التوتر الشديد في المنطقة.

أما في محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.