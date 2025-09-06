الكرملين: روسيا لن تبيع مواردها من الطاقة بأسعار غير مربحة

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا لن تبيع مواردها من الطاقة بأسعار غير مربحة، مشدداً على أن مصالح البلاد ستكون محفوظة في أي اتفاقات دولية.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: "من الطبيعي ألا تبيع روسيا مواردها بأسعار غير مفيدة لمصلحتها الوطنية". جاء ذلك رداً على سؤال حول ضمان مصالح موسكو في اتفاقية مشروع "قوة سيبيريا-2" لنقل الغاز.

وكان رئيس شركة "جازبروم"، أليكسي ميللر، أعلن توقيع مذكرة قانونية ملزمة مع شركة النفط والغاز الوطنية الصينية بشأن بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" وخط العبور عبر منغوليا "اتحاد الشرق".

ويهدف المشروع إلى نقل الغاز من حقول غرب سيبيريا إلى الصين عبر منغوليا، مع توقعات بأن يمتد العقد لمدة 30 عاماً.

ويختتم المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر جلساته اليوم السبت، التي بدأت يوم الأربعاء الماضي في فلاديفوستوك، تحت شعار "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، بمشاركة واسعة من ممثلين عن دول وشركات عالمية.