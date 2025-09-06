شهدت أسواق الخضروات في محافظة الإسماعيلية، ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار الطماطم، حيث وصل سعر الكيلو إلى 15 جنيهًا، بعد فترة من الاستقرار تراوحت فيها الأسعار بين 5 و7 جنيهات فقط، ما أثار استياء المواطنين الذين اعتبروا الطماطم من السلع الأساسية اليومية التي لا غنى عنها في المطبخ المصري.

وأعرب عدد من المواطنين عن قلقهم من تأثير هذا الارتفاع على ميزانية الأسرة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الأخرى.

وقالت إيمان علي، ربة منزل، إن استقرار سعر الطماطم خلال الفترة الماضية كان بمثابة تعويض عن غلاء باقي المنتجات، مضيفة: "الآن مع ارتفاعها، أصبحت كل وجبة تكلف أكثر، وهذا يرهقنا ماليًا".

وطالب سامي فتحي، مواطن، بتكثيف الرقابة على الأسواق، متسائلًا عن أسباب الزيادة المفاجئة في الأسعار والتي تضاعفت خلال 3 أيام فقط.

فيما أوضحت رحاب إسماعيل، مواطنة، أنها كانت قد خزّنت كمية من الطماطم خلال فترة انخفاضها، وستضطر لاستخدامها في الوقت الحالي لتخفيف الضغط على ميزانية المنزل، معربة عن أملها في عودة الأسعار لمعدلاتها السابقة سريعًا.

من جانبهم، أرجع عدد من تجار الشوادر والمحال سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الجملة نتيجة انخفاض المعروض، مؤكدين أنهم يضعون هامش ربح بسيط فقط، وأن الأزمة ترجع إلى اختلاف عروة الزراعة الحالية.

وأوضح جلال الطاهر، النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن اختلاف عروة الزراعة وارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية تسبب في قلة المعروض من الطماطم، إضافة إلى صعوبة تخزينها لفترات طويلة بسبب سرعة تلفها، وهو ما أدى إلى الارتفاع الحالي في الأسعار.

وأشار الطاهر، إلى أن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، تواصل إقامة شوادر ثابتة ومتنقلة لبيع الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكدًا أنها تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين، في محاولة لاحتواء الأزمة وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.