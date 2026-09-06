مدرب سيلتيك: هيثم حسن لاعب مزعج للغاية للمنافسين

أشاد المدرب المخضرم، مارتن أونيل، المدير الفني لسيلتيك الاسكتلندي بنجم منتخب مصر هيثم حسن، وذلك بعد مساهمته في فوز الفريق على سانت ميرين بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

قال أونيل في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب اللقاء "هيثم حسن لاعب مهاري للغاية، ومميز جدا في المواجهات الفردية، بإمكانه مراوغة أي لاعب يواجهه طوال الليل والنهار".

أضاف المدرب الأيرلندي البالغ من العمر 74 عاما "إنه لاعب مزعج للغاية للمنافسين، لقد قدم أداء جيدا للغاية في كأس العالم مع منتخب مصر، بل كان مميزا للغاية".

تابع "لقد حصل على إجازة لمدة أسبوع تقريبا، وكان يتدرب بشكل منفرد، لذا فهو بحاجة لوقت من أجل استعادة كامل لياقته البدنية، ولكنه يعمل بجدية ومميز للغاية".

وختم مارتن أونيل "هيثم حسن بقدر تميزه مهاريا وهجوميا، فهو بحاجة أيضا للالتزام بالمهام الدفاعية، وهذا سيتحقق مع تحسن لياقته البدنية".

يذكر أن هيثم حسن انتقل لصفوف سيلتيك الاسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من ريال أوفييدو، وذلك بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم خاصة في مواجهة الأرجنتين التي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة 2-3 بعد عرض مميز وقرارات تحكيمية مثيرة للجدل.