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إغلاق مراكز الاقتراع في تونس وزيادة الإقبال في الساعة الأخيرة

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 9:57 م | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 9:57 م

توقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نسبة اقبال لا تقل عن 45% وهي النسبة المحققة في الدور الأول للانتخابات الرئاسية منتصف سبتمبر الماضي.

وأغلقت مراكز الاقتراع في تونس عند الساعة السادسة مساء لكن عضو هيئة الانتخابات محمد المنصري قال إن عددا كبيرا من الناخبين لا يزالون يدلون بأصواتهم داخل المراكز.

وأوضح المنصري في تصريحات صحفية داخل المركز الإعلامي للانتخابات "الأصداء التي بحوزتنا تشير إلى إقبال كبير في الساعة الأخيرة. ونسبة الإقبال لن تقل عما تحقق في الانتخابات الرئاسية بالدور الأول. هذا الأمر مؤكد".

وبدى إقبال الناخبين ضعيفا على مراكز الاقتراع على امتداد نهار اليوم في أغلب الجهات. لكن تحسن الإقبال بعد الظهر وقبل ساعة من غلق مراكز الاقتراع.

وسيتسنى لمؤسسات استطلاع الرأي نشر نتائج اتجاهات نوايا التصويت التي تجري بموازاة عملية الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء (السابعة بتوقيت جرينيتش) لتمنح صورة أولى عن النتائج المتوقعة.

وهذه ثالث انتخابات تشريعية تشهدها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

وتشير نتائج الاستطلاعات التي أجريت قبل الفترة الانتخابية الى صعود متوقع لقوى سياسية جديدة مثل "حزب قلب تونس" مع حفاظ حزب حركة النهضة الإسلامية على وضعها في مراكز متقدمة.

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