أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 900 من العسكريين الروس في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و233 ألفا و20 فرداً، من بينهم 930 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11603 دبابات، و23949 مركبة قتالية مدرعة، و36580 نظام مدفعية، و1623 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1283 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و114049 طائرة مسيرة، و4190 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و75644 من المركبات وخزانات الوقود، و4050 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.