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في إطار برنامج وزارة الآثار لرفع الوعي الأثري لدى الشعب المصري وخاصة الأطفال،

نظم المتحف المصري الكبير فعالية ثقافية لأطفال إحدى المدارس تحت عنوان: "مغامرة المتحف المصري الكبير،" حيث قام الأطفال خلال الفعالية بمجموعة من الأنشطة منها "ورشة المرمم الصغير" داخل مركز الترميم الخاص بالمتحف.

كما تعرف الأطفال على الطرق العلمية الحديثة المتبعة في اعمال الترميم كما قاموا بتطبيق ما شاهدوه علي بعض النماذج والمستنسخات.

أما ورشة "أنت الملك " قام الأطفال خلالها بزيارة الموقع الإنشائي للمتحف ومعرفة معلومات عن حياة الملوك والألقاب الخاص بالملوك ومبادئ الحروف الهيروغليفية مع التطبيق العملي أمام تمثال الملك "رمسيس الثاني".