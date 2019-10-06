أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه بـ 10 بلاغات رسمية ضد محمود الخطيب في الجهات المعنية التي تقدم لها رئيس النادي الأهلي.
وكان الأهلي برئاسة الخطيب قد تقدم بـ 10 بلاغات رسمية ضد منصور بسبب هجومه خلال الفترة الماضية.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "قدمت بلاغات ضد محمود الخطيب في نفس الجهات الذي قدم فيها".
وأضاف: "اقول لجماعة الالتراس الأهلي والزمالك ومن يمولهم احذركم، لن تعودوا مرة أخرى، وأناشد جماهير الزمالك لا يتعرضوا للنادي الأهلي أو رموزه بالهتاف في المدرجات".
وأردف: "لن نرد على الأهلي وجماهيره ولن نشغل بالنا، ولكننا نعلم أن الضرب في ميتشو مدرب الزمالك بدأ من أجل زعزعت استقرار الفريق".
واستكمل: "واجهنا مصر المقاصة والاتحاد السكندري، فريقين محترمين، لم نواجه أسوان والإنتاج الحربي اللذان تعمدا فتح دفاعاتهما لفوز الأهلي".
وأردف: "حصلنا على 6 نقاط بمجهودنا وليس مثل الفرق التي فتحت المساحات أمام الأهلي في الملعب وأستقبلت الأهداف".