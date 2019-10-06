أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه بـ 10 بلاغات رسمية ضد محمود الخطيب في الجهات المعنية التي تقدم لها رئيس النادي الأهلي.

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه بـ 10 بلاغات رسمية ضد محمود الخطيب في الجهات المعنية التي تقدم لها رئيس النادي الأهلي.

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه بـ 10 بلاغات رسمية ضد محمود الخطيب في الجهات المعنية التي تقدم لها رئيس النادي الأهلي.

وكان الأهلي برئاسة الخطيب قد تقدم بـ 10 بلاغات رسمية ضد منصور بسبب هجومه خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي برئاسة الخطيب قد تقدم بـ 10 بلاغات رسمية ضد منصور بسبب هجومه خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي برئاسة الخطيب قد تقدم بـ 10 بلاغات رسمية ضد منصور بسبب هجومه خلال الفترة الماضية.