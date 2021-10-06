وزير الداخلية المغربي: حزب «التجمع الوطني للأحرار» يتصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بـ27 مقعدًا

أعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (النتائج المؤقتة) للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي مجالس الجماعات والغرف المهنية، التي جرت اليوم الثلاثاء، وذلك بحصوله على 27 مقعدًا.

وأكد لفتيت أن، حزب "الأصالة والمعاصرة" جاء ثانيًا بـ19مقعدًا، فيما حل حزب "الاستقلال" ثالثًا بـ17 مقعدًا، تلاه حزب "الحركة الشعبية" بـ12 مقعدًا، فيما حصل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على 8 مقاعد وحزب "العدالة والتنمية" على 3 مقاعد ثم حزب "الاتحاد الدستوري" الذي حصل على مقعدين.

وأفاد بأن الأحزاب السياسية الأخرى والبالغ عددها ستة، فقد تمكنت ثلاثة منها، من الحصول على مقعد واحد لكل منها، كما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب.

وأضاف وزير الداخلية المغربي أنه فيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فاظهرت ( النتائج المؤقتة ) التي تم الإعلان عنها من قبل مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على كافة الجهات فى المغرب، عن حصول الاتحاد المغربي للشغل على 8 مقاعد والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 6 مقاعد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مقعدين ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل على مقعد واحد.

أما بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون ينتمون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام للشركات فى المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق قوائم ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.

وأشار عبدالوافي لفتيت إلى أن النتائج سالفة الذكر (تبقى مؤقتة) إلى حين المصادقة عليها، طبقا للمواد القانونية الجاري بها العمل، من طرف اللجان الجهوية للإحصاء.

وأكد أن عملية التصويت في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، جرت في ظروف عادية وشهدت مشاركة جيدة للهيئة الناخبة.

وأوضح وزير الداخلية المغربي نسبة المشاركة في الاقتراع الذي جرى اليوم، بلغت 94,86 % بالنسبة لممثلي مجالس الجماعات وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، في حين استقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين 40,49 % .

وأضاف أن عمليات التصويت وفرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، جرت بحضور ممثلي القوائم أو المترشحين، طبقا للمواد القانونية الجاري بها العمل.

وأشار الوزير إلى أن عدد الترشيحات المقدمة لهذا الاقتراع بلغ ما مجموعه 691 ترشيحًا، لشغل 120 مقعدًا، التي يشتمل عليها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 471 ترشيحا لشغل 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات ومجالس المناطق والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحًا موزعًا على 11 قائمة ترشيح لـ 20 مقعدًا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.