سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على الكلية الحربية بحمص إلى 89 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية الحربية في حمص، إلى 89 قتيلا و277 مصابا.



وقالت الوزارة في بيان لها: "ارتفع عدد الشهداء جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بـ حمص إلى 89 شهيدا، منهم 31 من النساء و5 أطفال، وبلغ عدد الإصابات 277".



كان وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، قد أعلن مساء أمس الخميس، أن: "العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى سقوط 80 شهيدا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية".



كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت أمس الخميس، استهداف إرهابي بمسيرات لحفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية بحمص في وسط البلاد.