التحقيق في مصرع 3 أشخاص نتيجة انفجار إطار سيارة بأطفيح

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في حادث مصرع 3 أشخاص نتيجة انفجار إطار سيارة نقل، أثناء إصلاحه داخل ورشة في أطفيح، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، كما تم معاينة مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، وإعداد تقرير عن تفاصيل الواقعة.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع 3 أشخاص داخل ورشة في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء إصلاح إطار سيارة نقل، و تزويده بالهواء، تعرض للانفجار، مما أسفر عن مصرع عاملين بالورشة، وسائق السيارة.

تم نقل الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.