كامالا هاريس: سنواصل الضغط على إسرائيل ودول المنطقة لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، أن الولايات المتحدة ستواصل "الضغط" على إسرائيل ودول المنطقة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت هاريس بحسب مقاطع بثت الأحد من مقابلة أجرتها معها شبكة «سي بي اس»، إن واشنطن تعمل مع إسرائيل على المساعدات الإنسانية وضرورة التوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الأسرى وإرساء وقف لإطلاق النار، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي ما يتعلق بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، قالت هاريس: «من الضروري أن نفعل ما بوسعنا حتى يتسنى لإسرائيل الدفاع عن نفسها ضد هذا النوع من الهجمات».

وتعيش إسرائيل حالة تأهب قصوى عشية الذكرى السنوية للهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وحوّلت إسرائيل مركز ثقل عملياتها شمالا نحو حزب الله، حليف حماس المدعوم من إيران في لبنان، وتعهدت بالانتقام للهجوم الصاروخي الإيراني.