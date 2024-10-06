رئيس ترسانة الإسكندرية: الفرقاطة ميكو تضم 3000 طن حديد و300 ألف متر كابلات للمد

قال اللواء بحري حسام الدين قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن بناء السفن الحربية صناعة معقدة جدًا مقارنة ببناء السفن التجارية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الفرقاطة ميكو A200 التي تم تدشينها في معرض السلاح في ديسمبر الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبلغ حجم الحديد المستخدم فيها 3000 طن و300 ألف متر كابلات مد، و40 ألف متر مواسير.

وأشار إلى أن السفينة الحربية تجمع بين إمكانيات السفينة التجارية بإمكانيات السلاح، وبالتالي يكون العمل فيها معقدًا لا سيما ضيق الأماكن المتاحة للعمل، ما يتطلب مهارة متقدمة للغاية.

وشدد على أهمية عنصر قدرة الدولة على تصنيع وصيانة السفن الحربية كمعطى مهم ضمن تصنيف القوات البحرية، بجانب معطيات مثل عدد أفرادها ووحداتها.

ونوه بأنّ ترسانات بناء وإصلاح السفن هي ترسانات كثيفة العمالة، موضحًا أن ترسانة الإسكندرية بها 3000 مهندس وفني وعامل.

وأكد أهمية رؤية الشركة ووسائلها التي تمكنها من تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية سواء عربية أو أوروبية، ليس فقط في مجال السفن الحربية فحسب، موضحًا أن الشركة متخصصة في مجال القاطرات البحرية بمختلف أنواع قوة الشد بها.