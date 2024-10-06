حزب الله يعلن عن استهدافات جديدة للقوات الإسرائيلية

أصدر حزب الله اللبناني فجر يوم الأحد 5 بيانات أعلن من خلالها استهداف قواعد عسكرية وجنود إسرائيليين.



وقالت المقاومة الإسلامية إنها استهدفت قوات إسرائيلية حاولت إجلاء جنود جرحى وقتلى في مستعمرة المنارة فجر يوم الأحد.

وذكرت أنه تم استهداف الجنود الإسرائيليين بصلية صاروخية.

وأفادت في بيان ثان بأنها قصفت فجر الأحد تجمعات لجنود إسرائيليين في مستعمرة المنارة ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة وأصابوها إصابة دقيقة.

وذكرت في بيان آخر أنها استهدفت في حدود الساعة 12.30 دقيقة من فجر الأحد جنودا إسرائيليين في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وأصابتهم إصابة دقيقة.

كما أكد حزب الله أنه ولدى محاولة ‏قوة من الجيش الإسرائيلي التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا استهدفتها المقاومة بقذائف ‏المدفعية وأجبرتها على التراجع وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.

وأشار في بيانه إلى أن المقاومة الإسلامية شنت عند الساعة 13:00 من يوم السبت 5 أكتوبر هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) مستهدفة ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، مؤكدا أن الأهداف أصيبت بدقة.‏

وتشن القوات الإسرائيلية غارات جوية على جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت منذ أكثر من أسبوع، فيما أعلنت قبل أيام بدء عملية برية في الأراضي اللبنانية من دون أن يعلن حتى اللحظة عن أي تقدم ميداني.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2036 شهيدا و9653 مصابا منذ 8 أكتوبر ولغاية الجمعة 4 سبتمبر".

وفي المقابل يستمر دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل إثر إطلاق حزب الله وفصائل فلسطينية مئات الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات وسط تعتيم صارم في تل أبيب على الخسائر البشرية والمادية.