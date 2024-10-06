شددت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، على ضرورة النظر إلى كيفية تسعير الطاقة في الدول المنافسة في منطقة الخليج والمغرب العربي، قائلة: "ليس قضيتي نهائيا أن يكون سعر الطاقة مثل السعر العالمي".

وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء السبت: "لدينا غاز طبيعي ينتج في مصر، نشوف تكلفته إيه وليس على سعره العالمي، لأننا لو هنفكر في السعر العالمي؛ فالأجور عندنا ليست أسعارا عالمية وأشياء كثيرة؛ لكن الحاجة الوحيدة التي أسعارها عالمية أو بنقرب لسعرها العالمي هي الطاقة".

وأشارت إلى أن دول المغرب العربي، مثل تونس والمغرب؛ تحقق صادرات أعلى من مصر، رغم أنها أصغر حجما، موضحة أنه إذا كانت صادرات مصر تبلغ 50 مليار دولار؛ فإن صادرات هذه الدول قد تصل إلى 70 أو 80 مليار دولار.

وأكدت أن مصر تمتلك موارد هائلة من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرة إلى أن هذه المصادر بالإضافة إلى طاقة السد العالي؛ تشكل حوالي 12% من إجمالي إنتاج الطاقة في مصر.

وأشادت باستهداف الحكومة زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، لكنها طالبت بتسريع وتيرة الاستثمار في هذا المجال لتحقيق هذا الهدف بحلول 2028، قائلة: "لو استطعنا أن نصل إلى هذا المعدل في 2028 أو 2029 ستحل لنا أزمة أسعار البترول والغاز الطبيعي، لدينا طاقة متجددة من عند ربنا غير متوفرة لدى الآخرين، والحل في مزيد من التوسع في مجال الطاقة المتجددة".