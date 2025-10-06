متحدث الأزهر: إدراج 5 من صيدلة أسيوط ضمن قائمة ستانفورد يوضح مكانة الجامعة دوليا

قال المتحدث الإعلامي لجامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع إن إدراج جامعة ستانفورد الأمريكية خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بنين بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، ضمن قائمتها لعام 2025م لأفضل 2% من علماء العالم، يبين مكانة الجامعة المرموقة في المواصفات والمعايير الدولية.

واعتبر زارع أن العلماء الخمسة هم جملة من أساتذة الأزهر المميزين علميًا وأكاديميًا سواء في فروعها في الأقاليم في دمياط وأسيوط، أو في فرعها الرئيسي بالقاهرة.

وأضاف لـ"الشروق": "وصول الباحثين والأساتذة من كليات الطب والصيدلة والزراعة والعلوم في القاهرة وأسيوط ودمياط، والعلوم الإنسانية، وغيرها من الكليات للتصنيفات العالمية في التميز الأكاديمي والبحث العلمي ليس جديدًا ولم يقتصر على العام الحالي فقط؛ فقد وصل عدد لا بأس به من أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر لتصنيفات دولية وحصدوا عددًا من الجوائز العالمية."

وأشار زارع إلى تقدم جامعة الأزهر في تصنيف US News الأمريكي للعام 2025م (46) مركزًا عن العام الماضي، لتصبح ضمن أفضل (300) جامعة على مستوى العالم، والرابعة على مستوى إفريقيا والثانية على المستوى المحلي وفق التصنيف المذكور.

كما لفت إلى أن التصنيف العالمي للتخصصات البحثية من مؤسسة QS العالمية، أدرج 13 جامعة مصرية فقط في تصنيفه لهذا العام بينهم الأزهر؛ لافتًا إلى استمرار ظهور جامعة الأزهر في التصنيفات الدولية الخمسة المرموقة للعام الثالث على التوالي محققة إنجازًا جديدًا بالظهور لأول مرة في 7 تخصصات بحثية في الإصدار الجديد 2024م لتصنيف QS، منها: الصيدلة، والعلوم الزراعية، وعلوم الفيزياء والفلك، والعلوم البيولوجية، والطب والكيمياء وهندسة البترول.

يذكر أن جامعة ستانفورد الأمريكية أدرجت خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بنين بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، ضمن قائمتها لعام 2025م لأفضل 2% من علماء العالم “الأكثر استشهادًا علميًّا”، وذلك استنادًا لبيانات قاعدة Scopus العالمية.

وضمت القائمة كلاً من: الدكتور أحمد عبدالفتاح عبداللطيف أستاذ الصيدلانيات والتقنية الصيدلية (المعار بجامعة القصيم بالسعودية)، والدكتور عماد حسنين الشيخ الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم، والدكتور فارس السيد الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم (المعار بجامعة العقبة بالأردن)، والدكتور محمد أبوالقاسم الدويك الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، والدكتور باهر سالمان المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.